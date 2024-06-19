فن ومشاهير

بعد أول يوم عرض.. رنا سماحة تعبر عن سعادتها بنجاح العيال فهمت

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القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة رنا سماحة عن سعادتها بنجاح عرض أول أيام مسرحية العيال فهمت، وذلك بعد اكتمال عدد اول ليلة عرض والتي تم عرضها ضمن عروض عيد الأضحى على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب بمنطقة وسط البلد في الساعة 8 والنصف مساءً بحضور كامل العدد بنجاح غير مسبوق وليلة مكتملة العدد جماهيريا.

وأعربت الفنانة رنا سماحة عن سعادتها وحماسها لعرض المسرحية وتشوقها لمقابلة الجمهور على المسرح في الأيام المقبلة.

 

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أحداث مسرحية العيال فهمت

 

ومسرحية العيال فهمت هي عرض كوميدي غنائي، وتدور أحداث مسرحية العيال فهمت حول كابتن طيار توفيت زوجته ولديه منها 8 أولاد ويعيش معه شخص أمين عليهم ويربيهم في غيابة خاصة وأنهم لديهم احتياجاتهم الكثيرة ومع الوقت يكتشف الأب أن هذا الشخص لا يستطيع تحمل مسؤولية تربية الأولاد ولا يستطيع احتوائهم معظم الأوقات ولا تلبية طلباتهم فيجعله يقوم بالأعمال المنزلية فقط ويأتي لأولاده مربية ومن هنا تبدأ الأحداث فهي مربية تفهم التربية جيدًا وتأخذ الأولاد لمنطقة آمنة.

 

شخصية رنا سماحة في المسرحية

 

تشارك الفنانة رنا سماحة في بطولة العرض المسرحي الكوميدي الموسيقي "العيال فهمت" من إخراج شادي سرور، وإنتاج البيت الفني للمسرح "المسرح الكوميدي" الذي يتولى إدارته الفنان ياسر الطوبجي.

وتقدم رنا نفس الشخصية التي قدمتها الفنانة  جولي أندروز في الفيلم العالمي "The Sound of Music"، ونفس الشخصية قدمتها أيضًا من قبل الفنانة صفاء أبو السعود في مسرحية "موسيكا في الحي الشرقي" عام 1971، ولكن رنا سماحة مؤكد ستقدمها بطريقتها وبأدائها وخفة ظلها، كما أنها ستغني في العمل عددًا من الأغاني التي كتبها الشاعر طارق علي فهي مطربة ذات صوت رائع ومميز.

 

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آخر أعمال رنا سماحة

 

يذكر، أن آخر أعمال رنا سماحة كانت من خلال مشاركتها في مسلسل رحيل بثلاث رباعيات والذي تم عرضه في رمضان 2024، ويخوض بطولته الفنانة ياسمين صبري وتم عرضه على إحدى القنوات الفضائية الغير مصرية وحقق تفاعل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت اسماء الرباعيات على النحو الآتي: فداك، رحيل، بين طريقين، واعربت رنا سماحة عن سعادتها بتلك المشاركة وهذه الرباعيات الذي تألقت بهم.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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