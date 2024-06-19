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في هذا الموعد.. تامر حسني يستعد لإحياء حفل غنائي في مارينا دلتا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. تامر حسني يستعد لإحياء حفل غنائي في مارينا دلتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان تامر حسني اليوم الأربعاء 19 من يونيو الجاري، لإحياء حفل غنائي ضخم في مارينا دلتا بكفر الشيخ، وذلك تحت قيادة إسلام لطفي منظم الحفلات.

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مفاجأة تامر حسني لجمهور

 

وكشف إسلام لطفي عن أنه سيكون هناك مفاجأة تحدث لأول مرة من قبل تامر حسني في مارينا دلتا وسوف يدخل الحفل من وسط الجمهور مشيرًا إنهم يعملون على التحضيرات لتلك الحفل منذ وقت طويل وإنهم متشوقين لرؤية الجمهور.

وتابع إسلام: "أنا بقى في التجهيزات قعدنا نفكر شوية حلوين نجهز ونعمل حاجة تليق بالجمهور في مارينا دلتا وعملنا ديزاين حلو للحفلة، واشتغلنا على الناس تدخل إزاي وتخرج إزاي، وتأميناتهم من غير أي مشاكل تحصل ولا أي حاجة".

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حفلات سابقة لإسلام لطفي

 

وكان قد أعرب إسلام لطفي عن سعادته البالغة بنجاح حفلاته في شم النسيم حفل الفنانة نيكول، وحفل فريق شارموفرز والفنان مصطفى حجاج بالقاهرة، وأيضًا حفل هشام عباس بالإسكندرية، مؤكدًا أن جميع حفلاته كانت في يوم واحد، وكان ذلك تحديًا من وجهة نظره.

 

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أعمال تامر حسني المقبلة

جدير بالذكر إنه يستأنف تامر حسني تصوير أحدث أعماله السينمائية والذي يحمل اسم ري ستارت، هذ الفيلم هو التعاون الثاني بين الثنائي تامر حسني وهنا الزاهد،  بعد نجاح فيلم بحبك.

كما يتعاون تامر من خلال الفيلم للمرة الثالثة مع المخرجة سارة وفيق، بعد تحقيقهما نجاح كبير من خلال فيلمي مش أنا، عام 2021، وبعده فيلم تاج عام 2023.

واختار تامر حسني الوجوه الجديدة سيد أسامة "ميكا" الذي حقق نجاحًا في رمضان الماضي لينضم إلى فريق الفيلم، ووصفه منذ أيام عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: ميكا الوجه الجديد العسل أبو دم خفيف انضم لأسرة فيلم ريستارت. 

فيلم ريستارت ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية، ويتعاون فيه تامر حسني مع مجموعة من الفنانين؛ أبرزهم محمد ثروت وهنا الزاهد، وهو من إخراج سارة وفيق، ويعتبر هذا التعاون الثاني بين الثنائي تامر حسني وهنا الزاهد.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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