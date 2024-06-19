أحمد سعد يحيي حفلا غنائيا في البحرين

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أحمد جودة - القاهرة - على هامش إحتفالات العيد يقدم الفنان أحمد سعد حفلا غنائيا جديدا له في البحرين والذي من المفترض أن يقدم من خلال الحفل باقة مميزة ومتنوعة من أغانيه التي تتنوع ما بين القديم والحديث.

أحمد سعد في جولة غنائية بأمريكا

وفي سياق اخر يعيش الفنان احمد سعد في هذه الاونه الاخيره حاله من الانتعاشه الفنيه حيث قام بتقديم جوله غنائيه بمختلف مدن امريكا وكندا، حيث بدأت الجولة الغنائية لأحمد سعد في ولاية نيوجيرسى مع إليسا، ومن ثم كانت ثاني جولاته في مدينة هيوستن بولاية تكساس، أما عن حفله الثالث بمدينة تورنتو، وحفله الرابع والأخير كان في سان فرانسيسكو.



أحمد سعد يثير الجدل بڤيديو له عبر إنستجرام

أثار الفنان أحمد سعد الجدل في الساعات القليلة الماضية من خلال فيديو له قام بنشره على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" أثناء الاستحمام وهو يقوم بغناء أغنيته "مبروك يا ابن المحظوظة"، والتي قدمها في فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، الأمر الذي جعل الجمهور ينتقده بشكل كبير وكانت أبرز تعليقات الجمهور: "شكلنا فتحنا في وقت غلط".

آخر الأعمال الغنائية لأحمد سعد

وعن آخر الأعمال الغنائية التي قام بتقديمها الفنان أحمد سعد هى أغنية بعنوان "بعتذر لك" والذي طرحها عبر حسابه الرسمي على موقع يوتيوب منذ أربعة أشهر، وقد بلغت عدد مشاهداتها إلى أكثر من 2 مليون مشاهدة وهى من كلمات الشاعر الغنائي محمد شافعي، وألحان إسلام رفعت، والتوزيع الموسيقى لـ يحيى مهدى.





كلمات أغنية بعتذرلك لأحمد سعد

بعتذرلك إني دايمًا كنت أقصر في الكلام

وإني بسرح لما أشوفك ف أبتسم لك والسلام

وإني جاهل في المعاملة والمجاملة والاهتمام

وإني عاجز إني أفسر صوت مشاعري وإني خام

وإن قلبي بيبكي جدًا لو يحسك هاتسيبيه

وإن حضني ساعات ماكنش يسمح إنك تبقي فيه

وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط

وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط

وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير

وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير

وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط

وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط

وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير

وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير

وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط

وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط

وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير

وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير

وإني سبتك مره تبكي وإنتي مش قد العياط

وإني مره نسيت أشاركك في الزعل والإنبساط