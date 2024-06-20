تامر حسني يحيي حفلًا غنائيًا بمحافظة كفر الشيخ (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا الفنان تامر حسني حفلا غنائيا ضخما بمحافظه كفر الشيخ بالمنصوره الجديده اليوم الأربعاء 19 من يونيو الجاري، في مارينا دلتا.

و هناك مفاجأة تحدث لأول مرة من قبل تامر حسني في مارينا دلتا وسوف يدخل الحفل من وسط الجمهور.

ولقى حفل تامر حسني زحاما شديدا من الجمهور كما اعتدنا على ازدحام حفلاته بمحبه ومتابعيه.

و الجدير بالذكر أن أحيا الفنان تامر حسني حفلًا غنائيا ضخمًا، وحقق من خلاله أكبر حضور جماهيري بالتجمع الخامس، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

ونشر تامر حسني بعدها مقطع الفيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليه قائلًا "طرت 120 مترا لآخر واحد في الجمهور".

و وضح أن الأمر احتوى على مخاطرة كبيرة للغاية قائلًا: "الحقيقة هي مخاطرة كبيرة وأكبر من مخاطرة حفلة الساحل السنة اللي فاتت".

و تابع لأني كل شوية بشوف حبكم ليا أكتر فبيزيد عندي الشغف والطموح إني فعلا أفرحكم جدا بتطوير المسرح العربي.. وأعمل حاجة مختلفة تليق بحلاوتكم وبمشوارنا مع بعض من يوم ما ظهرت".

من جهة أخرى، يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ساهر له في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 3 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلات الصيف.

و يذكر أن يحضر تامر حسني لفيلم سينمائي جديد بعنوان ريستارت، من بطولة عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، وغيرهم، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.