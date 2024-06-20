محمود العسيلي يكشف حقيقة فيديو الخناقة مع مسلم

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الفنان محمود العسيلي حقيقة فيديو المشاجرة بينه وبين مطرب المهرجانات مسلم، والتي أثارت الجدل بين رواد السوشيال ميديا، خلال الأيام القليلة الماضية.

ونشر "العسيلي" مقطع فيديو رفقة مسلم، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق عليه قائلًا: "لا أبالي، طولك يا مسلم الحمد لله إننا كنا بنهزر يا أخويا، قريبا".

وجاء في الفيديو:"زي ما أنتم شايفين ياجماعة إحنا كنا بنهزر ومفيش حاجة بينا، ودي أغنية اسمها لا أبالي انتظرونا".

تفاصيل فيديو المشاجرة بين العسيلي ومسلم

ظهر كل من الفنان محمود العسيلي ومطرب المهرجانات مسلم، خلال الأيام الماضية، في مقطع فيديو وهما يتشاجران، أثناء تواجدهم بأحد المسارح، وقام الأخير بنشر هذا المقطع عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنسجرام"، وعلق عليه قائلا: "دة إلى اسمه فنان اهو".



آخر أعمال محمود العسيلي

يذكر آن آخر أعمال الفنان محمود العسيلي الغنائية،هي أغنية "عيني شايفة فيكي"، والتي تم طرحها خلال الفترة الماضية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات تامر حسين، ومن ألحان محمود العسيلي، ومن توزيع أمين نبيل.