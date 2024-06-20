نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح مفترق طرق.. هند صبري توجه رسالة لطاقم عمل المسلسل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة هند صبري جمهورها ومحبيها مجموعة صور من كواليس أحدث أعمالها الدرامية مسلسل مفترق طرق الذي عرض على منصة شاهد الإلكترونية.

منشور هند صبري



ونشرت هند صبري الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت عليه قائلة: "أميرة الألفي في مفترق طرق

من يتابع المسلسل على شاهد ؟".

وأضافت: "أخبروني توقعاتكم لأميرة

حابة أهنّي كل زملائي في هذا العمل وعلى رأسهم المخرج وفريق الكتابة بقيادة و صاحب الرؤيا الإخراجية و الشركة المنتجة « كاريزما" والمنتج الصديق وصديقي وأخي المنتج المنفّذ والستايليست ومدير التصوير

و بالطبع كل زملائي الممثلين وضيوف الشرف إلى شرفونا في الحلقات".

قصة مسلسل مفترق طرق



وتدور أحداث مسلسل مفترق طرق حول، شخصية «إليسيا» التي تجسدها الفنانة هند صبري التي تقوم بدور زوجة مطيعة لزوجها الذي يجسده الفنان ماجد المصري الذي يعمل في مهنة المحاماة والذي يدخل السجن بسبب فضيحة جنسية مما تفتح عليه الباب للتحقيق في العديد من قضايا الفساد التي ارتكابها، فتضطر زوجته للعمل في مهنة المحاماة للدفاع عنها.

ويتكون مسلسل "مفترق طرق" من 45 حلقة، وهو مأخوذ من سيناريو عمل أجنبي حيث أنه مأخوذ عن المسلسل الأمريكي "The Good Wife"

أبطال مسلسل مفترق طرق



ويضم مسلسل مفترق طرق، باقة كبير من النجوم، أبرزهم، هند صبري، على الطيب، إياد نصار، جومانا مراد، ماجد المصري، نهى عابدين ومن إخراج أحمد خالد موسى.

موعد عرض مسلسل مفترق طرق

وعرض المسلسل عبر منصة شاهد ابتداءً من 2 يونيو، ويشاركها في البطولة إياد نصار، جومانا مراد، ليلى عز العرب، هدى المفتي، نهى عابدين، علي الطيب ومجموعة من النجوم، إنتاج: مجموعة كاريزما للإعلام.

