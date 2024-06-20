نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. إلهام شاهين تكشف لـ "دوت الخليج الفني" عن تعاونها مع هالة صدقي وليلى علوي بهذا العمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن عمل سينمائي يجمعها بالفنانات هالة صدقي وليلى علوي، والذي يحمل اسم "قلبي يحبك يادنيا".



وقالت إلهام شاهين في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني": " حاليًا الفيلم في مرحلة الكتابة، والذي يقوم بكتابته محمد حلمي هلال، ولا يوجد تفاصيل أكثر من ذلك، من حيث الاخراج ولا الأبطال".



وأضافت:"الورق بس ينتهي كتابة، هو الشئ الوحيد اللي احنا عملناه اللي أخذنا القرار اللي هنعمل الموضوع ده احنا الثلاثة مع بعض".

إلهام شاهين تشارك جمهورها بصورة لها برفقة هالة صدقي وليلى علوي

وعلى صعيد آخر، أعلنت إلهام شاهين عن عودتهن سويًا لشاشة السينما في عمل واحد يجمعهن بعد مرور نحو 30 عام على فيلم يا دنيا يا غرامي الذي تم انتاجه عام 1995 وقدم بطولته الصديقات الثلاثة،

من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بتعليق قالت فيها: "صديقات العمر.. جمعتنا صداقة طويلة في الحياة وعلى الشاشة في فيلم يا دنيا يا غرامي أجمل فيلم عن الصداقة بحبه جدًّا وحصلنا عنه على كثير من الجوائز في المهرجانات الدولية، وسيجمعنا قريبًا فيلم قلبي يحبك يادنيا".



تعليقات الجمهور على منشور إلهام شاهين

وفورا من ىومشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات أجمل ثلاثي في الكون، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، ربنا يوفقكم، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال إلهام شاهين

الجدير بالذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين مسلسل الفريدو المأخوذ عن رواية 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

أبطال مسلسل الفريدو



ومسلسل الفريدو من بطولة الفنانة إلهام شاهين أحمد فهمي، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم: ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقي، وغيرهم، والعمل مقتبس من كتاب 55مشكلة الحب للدكتور الراحل مصطفى محمود، وأشرف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وهو من إخراج عصام نصار.