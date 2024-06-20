نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملك قورة تروج لفيلمها الجديد "جوازة توكسيك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

روجت الفنانة ملك قورة، لفيلمها الجديد "جوازة توكسيك"، بطولة الفنانة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد،ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائية يوم 3 يوليو المقبل، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "قورة" البرومو الرسمي للفيلم،وعلقت عليه قائلة: "عيلة فرفوشة هتناسب عيلة فرفوشة تبقى الجوازة أكيد توكسيك، فيلم جوازة توكسيك يوم 3 يوليو في دور العرض".



أبطال وصناع فيلم "جوازة توكسيك"

يشارك في بطولة فيلم "جوازة توكسيك "عدد كبير من الفنانين أبرزهم: ليلى علوي، بيومي فؤاد، هيدي كرم، ملك قورة، تامر هجرس، محمد أنور،ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

أحداث فيلم "جوازة توكسيك"

تدور أحداث فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي حول قصة حب "فريدة وكريم"، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماما عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية.