هكذا احتفل محمود الليثي بعيد ميلاد أحمد مكي

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أحمد جودة - القاهرة -

احتفل الفنان محمود الليثي بعيد ميلاد الفنان أحمد مكي، الذي صادف أول أمس الثلاثاء، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر "الليثي" مجموعة من الصور تجمعه بـ أحمد مكي أثناء تصوير الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي"، وعلق عليها قائلا: "بمناسبة عيد ميلاد مكي، كنت عايز أقول إن من أهم إنجازاتي السنة دي إني حققت حلم صغير إني أكون جزء من عيلة الكبير، دا لأسباب كتير أوي، أهمها إن أحمد مكي بالنسبة لي كان ثورة في الكوميديا بمصر".



وأضاف: "وكنت بتفرج عليه وأنا مبسوط إن بقى عندنا عقليات بتفكر بره الصندوق وبتعمل كوميديا مختلفة وجريئة، ومنتظر منه الجديد إن شاء الله، كل سنة وأنت طيب يا كبير.. وشكرا لبرج الجوازء المحترم".

آخر أعمال محمود الليثي

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمود الليثي الفنية، هو مشاركته في مسلسل "محارب"، بطولة الفنان حسن الرداد، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2024، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا.

أبطال وصناع مسلسل "محارب"

شارك في بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين أبرزهم:حسن الرداد، سلوى عثمان، أحمد زاهر، نيرمين الفقي، ماجد المصري، ملك أحمد زاهر، تامر عبدالمنعم، محمود البزاوي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج شيرين عادل.