نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل حفل أصالة بألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد المطربة أصالة نصري لإحياء حفلًا غنائيًا في ألمانيا، يوم السبت 22 يونيو الجارى، ومن المقرر أن تقدم باقة متميزة من أشهر أغنياتها للجاليات العربية، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول في موسم الصيف.



آخر أعمال أصالة

والجدير بالذكر آخر أعمال المطربة المطربة أصالة أغنية إنسان، التي حصدت على نسب مشاهدات مرتفعة فور نزولها، وحازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

تفاصيل أغنية إنسان

والأغنية من كلمات محمد الترك، ألحان كرار شريف، توزيع علي روني.



كلمات أغنية إنسان



وتقول كلمات الأغنية: "وسط هذا الضجيج وضهر انسان التفاصيل الشفتهن بي خطيره.. كلبه بنصه لوحه واني عنوان احس وياه صرت مثل الاميرة.. دخل كلبي حرب بسلوب فنان واخذني البيتهم مثل الاسيره.. وعدني بعمري ابد ماشوف خذلان واني ادري سند ماعندي غيره.. عمري العشته قبله هموم واحزان فرحتي بجيته صارت فد جبيره.. كلام الغزل ماله يصير ديوان سمعته بجسمي صارت قشعريره.. هو كبالي يحجي وبالي سرحان بهاي رموش عينه التسوى ديره.. رسم بيده طريقي اشكال والوان وكل هذا الاعيشه بجال خيره

