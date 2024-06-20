نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سعد يتصدر ترند جوجل بعد الفيديو الأخير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر النجم أحمد سعد ترند جوجل “ مصر” وذلك بعد نشره مقطع فيديو يغني أغنيته "مبروك يا ابن المحظوظة"، التي قدمها في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وهاجمه الجمهور في التعليقات حيث جاء منهم:' لما تستحمى حماية العيد".

وعن آخر الأعمال الغنائية التي قام بتقديمها الفنان أحمد سعد هى أغنية بعنوان "بعتذر لك" والذي طرحها عبر حسابه الرسمي على موقع يوتيوب منذ أربعة أشهر، وقد بلغت عدد مشاهداتها إلى أكثر من 2 مليون مشاهدة وهى من كلمات الشاعر الغنائي محمد شافعي، وألحان إسلام رفعت، والتوزيع الموسيقى لـ يحيى مهدى.

كلمات الأغنية

بعتذرلك إني دايمًا كنت أقصر في الكلام

وإني بسرح لما أشوفك ف أبتسم لك والسلام

وإني جاهل في المعاملة والمجاملة والاهتمام

وإني عاجز إني أفسر صوت مشاعري وإني خام

وإن قلبي بيبكي جدًا لو يحسك هاتسيبيه

وإن حضني ساعات ماكنش يسمح إنك تبقي فيه

وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط

وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط

وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير