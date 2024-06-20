نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعد رمضان يخطف الأنظار بأحدث ظهور له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفنان سعد رمضان في إحياء حفلة ناجحة ضمن جولته الفنية الأخيرة.

وقد أشاد الحضور بأداء رمضان الذي قدم باقة متنوعة من أغنياته الشهيرة التي لاقت استحسان الجمهور. وتميزت الحفلة بالأجواء الحماسية والطاقة الإيجابية التي ساد المكان طوال فترة الأداء.

وقد عبر رمضان عن سعادته بهذا النجاح، مؤكدًا أنه يسعى دائمًا لتقديم أفضل ما لديه للجمهور الذي وقف بحرارة معه طوال مشواره الفني.



سعد رمضان يفاجئ معجبة بهذه الطريقة

وعلى صعيد آخر، حرص الفنان سعد رمضان على مشاركة جمهوره بصورة له برفقة معجبه من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



نرى رمضان وهو ينحني بكل تواضع نحو إحدى المعجبات المقعدات، مشاركًا إياها الغناء في لحظة تجسد جمال الفن والإنسانية.



وتجسد الصورة وهو يغني بحماس، مقدمًا للجمهور عرضًا لا يُنسى يتخطى حدود الموسيقى ليصل إلى قلوب الحاضرين.

يمكن تخيل أن المعجبة استقبلت هذه التجربة بكثير من السعادة والامتنان، حيث أن مشاركة فنانها المفضل في لحظة خاصة كهذه قد تكون حلمًا يتحقق لهالحظات كهذه تُظهر الجانب الإنساني والتواصل العميق بين الفنان وجمهوره.



آخر أعمال سعد رمضان

والجدير بالذكر آخر أعمال سعد رمضان أغنية عندا شي، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي /بحبا بالحكي وبحبا بالفعل

وياللي بحسه إلى ما حسيته من قبل

وبعيونها دفى وما بتشبه حدا

جمالا مش من عنّا جمالا من الفضا

في عندا شي علي منو غريب

هالوجه الحلو من قلبي شو قريب

في عندا شي علي منو غريب

هالوجه الحلو من قلبي شو قريب في عندا شي

ما لقيته بكل الناس

في عندا شي حرّك بقلبي احساس

في عندا شي ما لقيته بكل الناس

في عندا شي حرّك بقلبي احساس

بحبا بالحكي وبحبا بالفعل

وياللي بحسه إلى ما حسيته من قبل

وبعيونها دفى وما بتشبه حدا

جمالا مش من عنّا جمالا من الفضا