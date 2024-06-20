إلهام شاهين تهنئ أبطال وصناع فيلم "ولاد رزق3": أقوى أفلام الأكشن فى تاريخ السينما العربية

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة أبطال وصناع فيلم "ولاد رزق 3 -للقاضية" على نجاح العمل وتصدرهم شباك التذاكر، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشرت "شاهين" مجموعة من الصور التي جمعتها بأسرة الفيلم خلال تواجدهم في العرض الخاص بالسعودية، وعلقت عليها قائلة: "مع أسرة فيلم (ولاد رزق 3 القاضية ) اللي تم أغلب تصويره بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.. أحييهم جميعا.. برافو.. أقوى أفلام الأكشن فى تاريخ السينما العربية".

وأضافت قائلة:"في مجهود جبار من كل صناع الفيلم.. طارق العريان مخرج متميز جدا جدا فى هذه النوعية من أفلام الأكشن ومتأثر جدا بالسينما الأمريكية ومجهود جبار من مدير التصوير مازن المتجول والممثلين رائعين وعاملين مجهود كبير كلهم متميزين".

واستكملت قائلة:"أحمد عز حضور قوى ولياقة واضحة، وعمرو يوسف كاريزما خاصة وخفة دم وقوة شخصية، وآسر ياسين أداء عبقري، وكريم قاسم هايل، وعلي صبحي كوميديان جميل، الحقيقه كل الأدوار لها بصمة حتى ضيوف الشرف.. برافو محمد ممدوح وإياد نصار وأحمد فهمى وسيد رجب وأحمد الرافعى وكل البنات رائعين أسماء جلال ونسرين أمين وفيدرا ورزان مغربى".



واختتمت حديثها قائلة:"الحقيقة كل من عمل فى هذا الفيلم أمام ووراء الكاميرا قدموا شغلهم بإجادة تامة.. أحييهم جميعا على هذا النجاح والإيرادات الخيالية الغير مسبوقة".

أبطال وصناع فيلم "ولاد رزق 3"

يشارك في بطولة فيلم "ولاد رزق 3" كوكبة من الفنانين أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

أحداث فيلم "ولاد رزق 3"





تدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3" في إطار تشويقي أكشن حول بعد خروج المعلم صقر في الجزء الثاني، يتعاون مع شربيني، بينما يقرر الشايب الانتقام من أولاد رزق بعدما أصبحوا مجرمين محترفين وتتوالى الأحداث.