نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أغنيتها.. بسمة بوسيل تتصدر ترند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة بسمة بوسيل ترند جوجل وذلك بعد طرح أغنيتها الجديدة عبر حسابها الشخصي على موقع" إنستجرام".

ودعم تامر حسني زوجته بسمة من خلال نشره أغنيتها الجديدة عبر حسابه الشخصي على موقع" إنستجرام " معلقا "أغنية حلوة أو ي أو ي يا بسوم ربنا يوفقك واختيار فعلًا راقي".

قال في حقي

طرحت المغربية بسمة بوسيل ثاني أغنيات مشوارها الفني، الذي واكبته مؤخرًا لتحقيق ذاتها، وبعد نجاح أعنية البدايات بتوقيع تامر تعود بأغنية جديدة تحت عنوان "قال في حقي"، وهى من كلمات أحمد عبد العزيز، ألحان وتوزيع شريف قاسم، وذلك بالتزامن مع احتفاليات موسم عيد الأضحى المبارك.

كلمات الأغنية

من إجابته عن سؤال.. إنتوا سيبتوا بعض ليه ؟؟

قلبى حن له ومال.. إنى أرجع تانى ليه

كان فى رده ع اللى كان.. حزنه باين من عينيه

والغريبة إنه كمان.. جاب اللوم والعيب عليه

قال في حقى كل خير

قال كلام عاقل كبير

قال خلافتنا عشان

إنى كنت عليه كتير