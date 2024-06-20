محمود العسيلي يتألق في حفله ببورتو المنيا

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أحمد جودة - القاهرة - أحيا المطرب محمود العسيلي حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن حفلات موسم الصيف في بورتو المنيا.

وقدم محمود العسيلي باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الحضور ومنها "ياناس، أوعى، أنا مش مضمون، حتة تانية، زهرة، أنا ابنً مصر، حلم بعيد".

و يذكر أن الفنان محمود العسيلي، ومسلم، قد كشفا مؤخرًا حقيقة المشاجرة التي وقعت بينهما مؤخرًا.

و نشر العسيلي فيديو له رفقة مسلم عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، متحدثًا للجمهور: "زي ما أنتم شايفين إحنا كنا بنهزر ومفيش حاجة بينا.. ودي أغنية اسمها لا أبالي انتظرونا".

لمحه عن محمود العسيلي

حصل على لقب أفضل مطرب في الجامعة وبعدها أسس فرقة خاصة به.

وشارك مع إليسا في حفل عام 2002 وهناك إلتقي بأيمن عباس أحد منتجيه الآن، الذي عرض عليه في الحفل البدء في عمل ألبومه الأول.

وفي السادس من إبريل عام 2003 سجل العسيلي أول أغنية في الالبوم وهي «نرجع تاني».

وفي مايو 2003 سجل أغنية «مجنونة» وأغنية «رايح علي فين».

بعدها قرر أيمن عباس البدء من رجلي الأعمال الشابين «حازم الكسيل» و«شامل أبوالفضل» بإنشاء شركة «فيوتشر للإنتاج الفني» وجعل البوم العسيلي هو أول إنتاجهم.

في الثامن عشر من يوليو 2003 قام العسيلي بتصوير «مجنونة» مع المخرج سامح مجدي، وفي الخامس والعشرين من نوفمبر 2003 اذيعت لأول مرة وحققت نجاح كبير.

وفي الثامن عشر من يوليو 2004 صور «رايح علي فين» مع المخرج حسن أبوالفتوح.