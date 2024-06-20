نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى تخطف الأنظار إليها بأحدث ظهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة بشرى الأنظار إليها من خلال صور عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتبت معلقة:' في حب الطبيعة".

وظهرت الفنانة بشري بإطلالة مثيرة مما نالت على إعجاب الكثير من متابعيها وأصدقائها في الوسط الفني مرتدية فستان قصير ومن الناحية الجمالية واضعة ميك اب يليق بهذه الإطلالة الجذابة.

وطرحت بشري مؤخرًا أغنية "سلام عليكم" علي طريقة الديو مع المطرب الاوزباكستاني Azzamchik، والأغنية من كلمات هيثم سليم، وألحان وتوزيع الموسيقار إسلام صبري، والذي حرص علي تقديم الأغنية بوجهة نظر جديدة

وتواصل بشري حاليًا تصوير مشاهدها في مسلسل "طبيبة شرعية"، من تأليف محمد الغيطى وإخراج شادي أبو شادي، وبطولة مجموعة من الفنانين منهم بشرى، صلاح عبد الله، ونضال الشافعى، وفراس سعيد، ومروة عبد المنعم، وآخرين.