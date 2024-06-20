بعد أسبوع من طرحه.. فيلم "ولاد رزق 3" يستحوذ على الإيرادات

القاهرة - محمد ابراهيم - طُرح فيلم "ولاد رزق 3" يوم 13 يونيو الحالي واستطاع الفيلم أن يستحوذ على أعلى إيرادات في شباك التذاكر حيث حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وإيرادات عالية منذ اليوم الأول من طرحه في جميع دور العرض.

وقد وصلت إيرادات فيلم "ولاد رزق 3" بعد أسبوع فقط من طرحه نحو 92 مليون جنية، ويعد هذا رقم كبير جدًا لإيرادات فيلم بعد أسبوع فقط من طرحه.

الأفلام المشاركة في سباق أفلام عيد الأضحى

والجدير بالذكر أنه يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 4 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، وهي: "ولاد رزق 3"، "اللعب مع العيال"، "عصابة الماكس"، "أهل الكهف".

ميزانية إنتاج الهيئة العامة للترفية في فيلم "ولاد رزق 3"

تحدث المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عن ميزانية إنتاج فيلم "ولاد رزق 3: القاضية". وأوضح آل الشيخ أن موسم الرياض ساهم في إنتاج الجزء الثالث من الفيلم بمبلغ يقدر بـ 3 ملايين دولار، إلا أن هذا الرقم ارتفع ليصل إلى 8 ملايين دولار، ما يعادل نحو 600 مليون جنيه مصري.

وأكد أن الأرقام مبشرة للغاية في السعودية ومصر ودول الخليج، مؤكدًا أن الدعاية التي انتشرت في الوطن العربي عن "ولاد رزق 3" غير مسبوقة.

أحداث فيلم "ولاد رزق 3"

وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق

أبطال فيلم "ولاد رزق 3"

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.