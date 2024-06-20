نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤلف فيلم "ولاد رزق 3" يكشف عن وجود جزء رابع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "ولاد رزق 3" نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه في جميع دور العرض حيث أنه حقق إيرادات عالية حيث أنه طرح منذ قرابة أسبوع وقد وصلت نسبة إيراداته نحو 92 مليون جنية.

وبذلك يفوز فيلم "ولاد رزق 3" بالمركز الأول في الإيرادات على جميع الأفلام المنافسة له وهم اللعب مع العيال، عصابة الماكس، أهل الكهف.

والجدير بالذكر أنه قد أقيم العرض الخاص للفيلم في السعودية وقد أكد المؤلف صلاح الجهيني على وجود جزء رابع من الفيلم بعد نجاح الجزء الثالث الغير مسبوق، وقد أكد ذلك على غرار المؤتمر الصحفي الذي عقد للفيلم في السعودية.

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صلاح الجهيني يؤكد على وجود جزء رابع من فيلم ولاد رزق

وتحدث المؤلف صلاح الجهيني عن إمكانية وجود جزء رابع من سلسلة أفلام "ولاد رزق"، مشيرًا إلى أن كل نهاية جزء تستدعي مراعاة الأحداث السابقة لبناء الجزء الجديد بشكل أفضل. وأكد أن توزيع الأدوار بين نجوم العمل لم يمثل أي مشكلة، وأن نهاية الجزء الثالث كانت تمهيدًا لجزء رابع سيبدأ العمل عليه قريبًا.

وأضاف الجهيني أن "ولاد رزق" من الجزء الأول كان مختلفًا عن أي عمل آخر، ما يجعل الأجزاء الجديدة أكثر تحديًا. ومع ذلك، نجح الفريق في تقديمها، وردود الفعل الإيجابية تؤكد ذلك. وأوضح أن الفيلم يهدف إلى الترفيه وليس إلى إيصال رسالة كبيرة، ويركز على الأخوات ومشاكلهم وكيفية تجاوزها.

أحداث فيلم "ولاد رزق 3"

وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق

أبطال فيلم "ولاد رزق 3"

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.