خالد النبوي يوجه رسالة للجمهور والصحافة بسبب "أهل الكهف"

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه النجم خالد النبوي رسالة للجمهور والصحافة بسبب فيلمه “ أهل الكهف” من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

وكتب معلقا:' شكر واجب للجمهور والصحفيين اللي بيشوفوا أهل الكهف وبيكتبوا عنه

فيلم " أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

يأتي فيلم «أهل الكهف» ضمن أهم وأبرز الأعمال المقتبسة من روائع مسرحيات الكاتب الراحل توفيق الحكيم، وصدرت المسرحية بنفس الإسم عام 1933، وكانت من إخراج زكي طليمات، ولاقت نجاحًا كبيرًا، حتى صدر عنها طبعتان وترجمت إلى لغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.