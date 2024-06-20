نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو دياب يتصدر تريند "يوتيوب" بأغنيتي "الطعامة" و"تتحبي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر الهضبة عمرو دياب في حصد مشاهدات أحدث أغانيه وهما "الطعامة" و"تتحبي" وطُرحت هذه الأغنيات قبل عيد الأضحى بيومين وقد نالت تلك الأغنيات إعجاب الجمهور وحصدت مشاهدات عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وأيضًا عبر جميع منصات الإستماع.

تفاصيل أغنية "الطعامة" لـ عمرو دياب

حيث حصدت أغنية "الطعامة" نحو 449 ألف مشاهدة وتتصدر الآن التريند التاسع عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أغنية الطعامة كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد ابراهيم، وتشهد الأغنية 69 لتامر حسين مع عمرو دياب.

كلمات أغنية "الطعامة" لـ عمرو دياب

روحي ليك إنت طايرة بترفرف

نفسي تعرف الغلاوة ديا

مانا حياتي لاقيتها بتصفصف

على حبيبي وروحي وعينيا

أموت أموت أنا في الطعامه ديا

في حاجه بينا حلوة بتريح

في المقابلة باينة اهي عليا

عايز افسر تاني وأوضح

ده انت عامل حالة مزاجية

أموت أموت أنا في الطعامه ديا

على شفايفك سيل عسل نقط

لون عيونك جه وقضى عليا

ماهو طبيعي لو الشجر سَقط

ع الخد تفاح دي جاذبية

أموت أموت أنا في الطعامه ديا.

تفاصيل أغنية “تتحبي” لـ عمرو دياب

ويذكر أيضًا إنه قد حصدت أغنية "تتحبي" نحو 281 ألف مشاهدة وتتصدر الآن التريند الثاني عشر عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أغنية "تتحبي" من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد يحيى، ميكس وماستر أمير محروس.

كلمات أغنية "تتحبي" لـ عمرو دياب

الدلع يِتشال له ناسه

والهّنا بقىّ ليكى حصري

والجمال أنتى أساسه

حاصري قلبى وعينى حاصري

مش ها أبالغ ف المزايا

مش ها أعِد وأقول ياعينى

شوفى نفسك ف المرايا

شوفي وإنتى حاتُعذُريني

تتحبى.. تتعشقي

أه حرام تتعبى أو تشقي

تتهني.. تتمني

تتطلُبى طلباتِك مني.