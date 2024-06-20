بسمة بوسيل تتصدر تريند "يوتيوب" بأغنية "قال في حقي"

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أحمد جودة - القاهرة - تصدرت أغنية "قال في حقي" لـ بسمة بوسيل تريند "يوتيوب" وذلك بعد يوم فقط من طرحها واستطاعت أن تحقق مشاهدات عالية، حيث وصلت مشاهدات الأغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 153 ألف مشاهدة وتتصدر الآن التريند الرابع عشر.

والجدير بالذكر أنه قد طرحت المغربية بسمة بوسيل ثاني أغنيات مشوارها الفني، الذي واكبته مؤخرًا لتحقيق ذاتها، وبعد نجاح أعنية البدايات بتوقيع تامر حسني، تعود بأغنية جديدة تحت عنوان "قال في حقي"، وهى من كلمات أحمد عبد العزيز، ألحان وتوزيع شريف قاسم، وذلك بالتزامن مع احتفاليات موسم عيد الأضحى المبارك

كلمات أغنية "قال في حقي"

من إجابته عن سؤال.. إنتوا سيبتوا بعض ليه ؟؟

قلبى حن له ومال.. إنى أرجع تانى ليه

كان فى رده ع اللى كان.. حزنه باين من عينيه

والغريبة إنه كمان.. جاب اللوم والعيب عليه

قال في حقى كل خير

قال كلام عاقل كبير

قال خلافتنا عشان

إنى كنت عليه كتير

قال عمره جنبى ما خاف

وإنه زيى في يوم ما شاف

وإن أنا هفضل فى قلبه

حبه الأول والأخير

لامنى قلبى على اللى فات.. وإن أنا فرطت فيه

فات شريط الذكريات.. واشتقت للمسة إيديه

إزاى ما قدرتش أشوف.. قيمته غالية أد إيه

مهما كانت الظروف.. ده اللي ما يتفرطش فيه

تامر حسني يشيد بأغنية "قال في حقي"

حرص نجم الجيل تامر حسني على تهنئة بسمة بوسيل بأحدث أغنياتها التي طرحتها مساء أمس ضمن الإحتفالات بعيد الأضحى وهي أغنية "قال في حقي".

حيث نشر تامر حسني الأغنية عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر قائلًا: "أغنية حلوة أو ي أو ي يا بسوم ربنا يوفقك واختيار فعلًا راقي".

آخر أعمال بسمة بوسيل الغنائية

سبق وطرحت بسمة بوسيل أغنية "البدايات " من قبل بتوقيع من تامر حسني، كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع ومكس فهد، وماستر مصطفى رؤوف.

كلمات أغنية البدايات لبسة بوسيل

البدايات أجمل بص حواليك واسأل

كل حاجة حلوة في أولها ياريت حلاوتها بتكمل

حتى الوردة بتدبل وبنسكت وبنقبل

والسنين بتحط مسافة كل مدى بتطول

البدايات أجمل بص حواليك واسأل

كل حاجة حلوة في أولها ياريت حلاوتها بتكمل

حتى الوردة بتدبل وبنسكت وبنقبل

والسنين بتحط مسافة كل مدى بتطول

وحالتنا مش جديدة نهايتنا مش بعيدة

بنخون وعودنا ومش بإيدنا كل اللي بنعمله

وتملي معرفش ليه كل اللي بنموت عليه

نفضل نحاوطه وندوق حلاوته وشوية ونهمله

وحالتنا مش جديدة نهايتنا مش بعيدة

بنخون وعودنا ومش بإيدنا كل اللي بنعمله

أول مسكة أيد وبداية المواعيد

إحنا كده نتشد وبس تملي لأي جديد

الأيام بتفوت والإحساس بيموت

والأيام بتفوت ولسه البدايات أجمل