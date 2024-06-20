حنان سليمان: يجب التركيز على القيم الإجتماعية في عالم السينما والدراما.. الموبايلات سرقتنا من بعض(خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - فنانة قديرة فنانة بملامح الأم قدمت عدة أعمال بشخصية الأم التى حققت نجاحًا ساحقًا على مدار أعوام وآخرهم المداح ومليحة وغيرها.

الفنانة القديرة حنان سليمان ومراسلة دوت الخليج أميرة محمد

أعربت الفنانة القديرة حنان سليمان في تصريحات خاصة للفجر الفنى عن سعادتها بمشاركتها في أكثر من عمل في السباق الرمضاني الماضي و عن تكريمها من مجلس حقوق المرأة.

مؤكدة أن ما يقال عن تتر مسلسل “ المداح٤” ليس صحيح ولا يوجد ما يقال إنه ا سببت عكوسات مثل ما يقال لأحد من فريق العمل وما هي إلا أغنية وهي سبب من أسباب نجاح المسلسل، بالإضافة إلى الكواليس كانت أسرية وهذا سبب آخر.

وأردفت حديثها أن هذا العام كان عام مليئ بالأعمال المشرفة التي تركز على قضايا المجتمع.

ونصحت بأن يجب التركيز في عالم السينما والدراما عن القيم الإجتماعية لأن الهواتف اخترقت حياتنا بشكل من الصعب وصفه وقامت بتفريق العائلات عن بعضها البعض.

وأكدت أن حتي الآن لم يتم البدء في الجزء الخامس من مسلسل “ المداح ”.

وأشارت أنها قُبلت ببعض الأعمال بسبب احتياجات مالية.