فيلم "ولاد رزق 3" يتخطى 114 مليون جنيهًا منذ عرضه بالسينمات

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم ولاد رزق 3 القاضية، نجاحًا كبيرًا منذ عرضه بالسينمات، حيث تخطت إيرادات 114 مليون جنيه، في ثمانية أيام عرض، وقد حقق بذلك رقمًا قياسيًا في تاريخ السينما المصرية، حيث حقق أمس الأربعاء رابع أيام عيد الأضحى، إيرادات بلغت 21 مليون و459 ألف و834 جنيهًا.

ويظهر في الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق الذي ينافس ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024، الفنان آسر ياسين بدور الشايب، وتلك الشخصية تم التنويه عنها في ختام الجزء الثاني للفيلم، الذي عرض عام 2019.

ضيوف شرف “ولاد رزق 3”

كما ضم الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق.. القاضية، ظهور الفنان كريم عبدالعزيز كضيف شرف، بجانب عدد من النجوم يظهرون لأول مرة به مثل أسماء جلال، علي صبحي، أحمد الرافعي، كما شهد هذا الموسم من الفيلم غياب كل من الفنان أحمد الفيشاوي وأحمد داود، بعدما شاركوا في الأجزاء السابقة.

أبطال فيلم "ولاد رزق 3"



والجزء الأول من فيلم ولاد رزق، تم عرضه في عام 2015، والجزء الثاني عرض عام 2019، ويشارك في الجزء الثالث أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وآخرون من النجوم، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.