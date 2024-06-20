شاهد.. بعد خناقة قلبت مواقع التواصل.. العسيلي يرد على مسلم بـ فيديو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 يونيو 2024 09:31 صباحاً - أعلن الفنان محمود العسيلي، والمطرب مسلم، عن طرح أحدث دويتو يجمعهما سويًا بعنوان “ لا أبالي” ، ويأتى ذلك بعد انتشار فيديو تشاجرهما الذى أثار الجدل خلال الأيام الماضية.

ونشر محمود العسيلي فيديو له برفقة مسلم من خلال حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، حيث ظهر الثنائي خلاله قائلين: كنا بنهزر ومفيش حاجه بينا.. ودي أغنية اسمها لا أبالي انتظرونا.

نشر المطرب مسلم فيديو و على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام وظهر فيه وهو يتشابك بالأيدي مع المطرب محمود العسيلي.

وقال مسلم أثناء خناقته مع العسيلي : “والله العظيم هقول لحمدي بدر بتقل منى قدام خطيبني، ليرد العسيلي عليه أنت متأخر عليا كل ده هستناك 15 سنة”.

وبعد نشر الفيديو تساءل عدد كبير من جمهور مسلم ومحمود العسيلي عن حقيقة هذه الخناقة ، حيث أن الفيديو انتشر بسرعة رهيبة على مواقع التواصل الاجتماعي.