متفائل جدًا.. تركي آل الشيخ يروج لفيلم نانسي عجرم وعمرو دياب

القاهرة - محمد ابراهيم - روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية للفيلم الذي يجمع بين الفنانة نانسي عجرم والنجم عمرو دياب، مؤكدًا على أنهما ايقونتي نجاح، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

تركي آل الشيخ: نانسي عجرم فنانة عالمية وليست عربية فقط

كتب تركي آل الشيخ منشورًا عبر فيه عن سعادته البالغة بإقناعه للفنانة نانسي عجرم بالتمثيل، ووصفها بأنها فنانة عالمية، قائلًا: "أنا سعيد جدًا بإقناعي للفنانة القديرة نانسي عجرم التي أراها فنانة عالمية وليست عربية فقط، وإقناعها بالتمثيل لأول مرة في تاريخها خلال عشرون عامًا، مع نجم كبير وعالمي أيضًا عمرو دياب".

وتابع تركي آل الشيخ:"متفائل جدًا بالفيلم، وأتمنى أن نعيد ذكريات شادية وعبد الحليم وفريد الأطرش وصباح بروح العصر الجديد، عمرو دياب ونانسي عجرم ايقونتي نجاح وفي هذه السنة، لدينا مفاجأة مهمة مع المصمم العالمي إيلي صعب ونانسي عجرم".

آخر أغاني نانسي عجرم

وطرحت نانسي عجرم، مؤخرًا أغنية "تيجي ننبسط"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب"، وحققت من خلالها نجاحًا كبيرًا، وكانت من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور.