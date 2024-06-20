نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات أمس لفيلم "أهل الكهف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم أهل الكهف للنجم خالد النبوي، أمس إيرادات بلغت قيمتها مليون و4 آلاف و518 جنيهًا وبذلك تصدر المركز الأخير في شباك التذاكر، وجاءت إجمالي إيرادات الفيلم خلال 8 أيام عرض 4 مليون و900 ألف جنيهًا فقط.



تفاصيل فيلم أهل الكهف

فيلم " أهل الكهف" بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

يأتي فيلم «أهل الكهف» ضمن أهم وأبرز الأعمال المقتبسة من روائع مسرحيات الكاتب الراحل توفيق الحكيم، وصدرت المسرحية بنفس الإسم عام 1933، وكانت من إخراج زكي طليمات، ولاقت نجاحًا كبيرًا، حتى صدر عنها طبعتان وترجمت إلى لغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

أحداث فيلم أهل الكهف



والفيلم تدور أحداثه في عام 250 ميلاديًا، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل