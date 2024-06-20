نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول فيلم في التاريخ يحصد هذا الدخل.. تركي آل الشيخ يحتفل بنجاح فيلم "ولاد رزق 3" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص المستشار تركي آل الشيخ، على الاحتفال بالنجاح الكبير الذي حققه فيلم “ولاد رزق 3”، منذ عرضه بالسينمات، حيث شارك جمهوره بمنشور له يكشف عن حجم الإيرادات التي حققها الفيلم، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

منشور تركي آل الشيخ

كتب تركي آل الشيخ منشورًا، قال فيه:"أولاد رزق 3 دخل اليوم ٢١ ونصف مليون يعني حقق ١١٤ مليون جنيه في أيام في مصر فقط، أول فيلم في التاريخ يحصد هذا الدخل ويكسر حاجز الـ ١٠٠ مليون في أسبوع ".



تعليقات الجمهور على منشور تركي آل الشيخ

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ألف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم يارب العالمين، دايما مكسر الدنيا، وغيرها من التعليقات.



أبطال ولاد رزق 3

ولاد رزق 3- القاضية" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، علي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

