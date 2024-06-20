تعرف على أسعار تذاكر حفل عبد الباسط حمودة في ساقية الصاوي

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم عبد الباسط حمودة، مساء اليوم الخميس، حفلًا غنائيًا فى ساقية الصاوى، حيث يقدم خلاله باقة متنوعة من أغانيه الشعبية التي يحبها جمهوره.



أسعار تذاكر حفل عبد الباسط حمودة

تبدأ أسعار تذاكر حفل عبد الباسط حمودة في ساقية الصاوي من 300 جنيه، وهو سعر موحد لجميع الصفوف وفئات الحفل.



آخر أعمال عبد الباسط حمودة



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان عبد الباسط حمودة، هو تتر أغنية مسلسل المعلم، بطولة الفنان مصطفى شعبان، الذي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.



وجاءت كلمات تتر المسلسل: أنا معلم وعلى كتف الزمان، الزمان علي أنا غبت غبتي وراجع بهبتي، والأصل عصل يا معلم، والأصل عصل يامعلم، دواره صحيح الدنيا دواره، دواره وجاي علينا بخساره دعال فاضي وكلام فاضي ده بس النفس، عماره يا معز الزمن يا مازن يا ما ع الزمن، يا ما قل يا ملف الزمان يا مضار يا ما خلى.

