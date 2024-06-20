نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد حفل أبو في الساحل الشمالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم أبو لإحياء أحدث حفلاته الغنائية الصيفية، والتي من المقرر أن تقام في الساحل الشمالي، حيث شارك جمهوره بصورة بوستر الحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"،وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه:"أستعد للرقص طوال الليل في نادي نوتش بيتش، انضم إلينا يوم الجمعه 21 يونيو لأداء مكهرب من أبو الرائع".

وأضاف:" استمتعي بالدخول المجاني يا سيدات من ١٢ ظهرًا حتى ١ظهرًا، احجز مكانك الآن".



تعليقات الجمهور على منشور أبو

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ألف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، من تفوق لتفوق، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال أبو

والجدير بالذكر آخر أعمال أبو أغنية كدابين،وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، والأغنية من كلمات محمد شافعي، وتلحين إسلام رفعت وتوزيع روبرت كمال، وميكس وماستر منير ماهر.

وجاءت كلماتها كالتالي:

بتحب مين دول كدابين.. خدت القلم طب بالشفا

الكل لما لما لقاك حزين.. سابك دي خلق مزيفة

ياللي أنت كنت في حزنهم.. تزعل وتحزن قبلهم

في الفرح كنت تودهم.. واحتاجتهم كله اختفى

ياللى عشت بطيبة بتسامح وتنسى.. وأما يقسوا عليك ما بتفكرش تقسى

بكفاياك يا قلبي لو تسمح عشاني.. فوق بقى وفارق ما تديش فرصة تاني

مشتاقلهم جواك حنين.. يا قلبي مين فيهم سأل العشرة بتهون لو سنين