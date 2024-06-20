نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 27 مليون جنيه.. إجمالي إيرادات الأفلام رابع أيام عيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد موسم عيد الأضحى هذا العام منافسة قوية بين عدد من الأفلام المصرية على إيرادات الموسم، وجاءت هذه المنافسة في الوقت الذي تشهد فيه السينما المصرية حالة من التنوع والثراء في الإنتاج، حيث صُنِّعت مجموعة متنوعة من الأفلام تتناول مختلف الأذواق والشرائح الجماهيرية.



فمن الكوميديا الساخرة إلى الأعمال الاجتماعية والدرامية، كان للجمهور المصري خيارات متعددة للاختيار من بينها، واستطاعت بعض هذه الأفلام تحقيق نجاحات كبيرة على مستوى الإيرادات والنقد، متفوقة على باقي الأفلام المنافسة في موسم العيد.

ويُعد هذا النجاح دليلًا على قوة السوق السينمائية المصرية وقدرتها على استيعاب مثل هذا الكم من الأفلام الضخمة في آن واحد، ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير إيرادات الأفلام في رابع أيام عيد الأضحى 2024.



فيلم ولاد رزق 3

احتل فيلم ولاد رزق 3 المركز الأول في قائمة الإيرادات،حيث حقق 21 مليون ليبلغ مجموع ما حققه في 8 أيام 114 مليون جنيه.



والفيلم من بطولة أحمد عز، محمد ممدوح، آسر ياسين،عمرو يوسف، نسرين أمين، أسماء جلال، وغيرهم من الفنانين تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.



فيلم اللعب مع العيال



وجاء في المركز الثاني في إيرادات شباك التذاكر فيلم اللعب مع العيال، محققًا 3 ملايين و561 ألفا و690 جنيها، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، بيومي فؤاد، ويزو، أسماء جلال، حجاج عبدالعظيم، مصطفى غريب، تأليف وإخراج شريف عرفة.

فيلم عصابة الماكس



وحققت إيرادات فيلم عصابة الماكس أمس الأربعاء مليون و703 ألف جنيهًا، وتصدر بذلك المركز الثالث، بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، أوس أوس، حاتم صلاح، تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان.

فيلم أهل الكهف

أما في المركز الرابع الحلقة والأخير جاء فيلم أهل الكهف محققًا إيرادات مليون و266 ألف و253 جنيهًا، وهو بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، أحمد عيد، ريم مصطفى، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

