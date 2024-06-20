نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. تامر عاشور وحسين الجسمي يحييان حفلًا غنائيًا بدبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب تامر عاشور لإحياء حفل غنائي غدًا برفقة النجم حسين الجسمي بمدينة دبي بالإمارات، ومن المقرر أن يقدما خلاله مجموعة من أغانيهما المميزة التي يتفاعل معها الجمهور.

إعلان تامر عاشور عن الحفل



وكان تامر عاشور، قد أعلن عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن تواجده بجانب الفنان حسين الجسمي في حفل دبي، حيث نشر صورة البوستر الرسمي للحفل، وعلق عليه قائلًا: "مستنيكم ان شاء الله في كوكاكولا أرينا دبي مع النجم الكبير واخي وصديقي الفنان حسين الجسمي يوم 21-6-2024".



آخر أعمال الفنان تامر عاشور



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان تامر عاشور هي أغنية "هيجيلي موجوع" حيث أنها تصدرت التريند منذ اللحظات الأولي التي طرحت فيها، وتواصل الأغنية حصد المشاهدات حيث وصلت نسبة مشاهداتها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 100 مليون مشاهدة وذلك بعد 4 شهور فقط من طرحها.

وأغنية "هيجيلي موجوع" هي من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، ومكس وماستر صفر.

كلمات أغنية "هيجيلي موجوع" لـ تامر عاشور



هيجيلي موجوع دموعه في عينه تعباه

هديله أسبوع هيجي بعديها ندمان

هيجيلي ويشوف ساعتها أنا ناوي على إيه

هيجيلي بالخوف باين في كلامه وعينيه

هيجيلي موجوع دموعه في عينه تعبان

هديله أسبوع هيجي بعديها ندمان

هيجيلي ويشوف ساعتها أنا ناوي على إيه

هايجيلي بالخوف باين في كلامه وعينيه

هيشوف وش تاني مني يا ريت ما يشوفوش

معقول لما يجي بعد أذاه ما أوجعوش؟

ده أنا ناوي لو فاق ما أسيبش كلام ما أقولهوش

هيغيب يروح فين؟ في مين ناس راحوا وماجوش

مسكين وغلبان قالولي: "بعديك خلاص ضاع"

آه يا عيني عشمان قولوا له خلصانة بوداع

وهيجي ويروح لكن ع الفاضي ومفيش

الصورة بوضوح بَقِت بيموت وأنا بعيش

مسكين وغلبان قالولي: "بعديك خلاص ضاع"

آه يا عيني عشمان قولوا له خلصانة بوداع

وهيجي ويروح لكن ع الفاضي ومفيش

الصورة بوضوح بَقِت بيموت وأنا بعيش

هيشوف وش تاني مني يا ريت ما يشوفوش

معقول لما يجي بعد أذاه ما أوجعوش؟

ده أنا ناوي لو فاق ما أسيبش كلام ما أقولهوش

هيغيب يروح فين؟ في مين ناس راحوا وماجوش