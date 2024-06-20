بأغاني الفلكلور الشعبي.. فرقة النيل تحيي حفل عيد الأضحى بممشى أهل السويس

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أحمد جودة - القاهرة - تتوالى فعاليات البهجة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، بجميع المحافظات احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، ضمن برنامج وزارة الثقافة، حيث شهد ممشى أهل السويس، حفلًا فنيًا أحيته فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي.

فقرات حفل فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي

وقدمت الفرقة بقيادة الفنانة منال إبراهيم، باقة من الأغاني الشعبية في أداء جماعي منها "يا عين صل على النبي، السيرة، طلي من المشربية، بتناديني تاني ليه، عند السواقي، رايحة فين يا حاجة، ومصر الحقيقة".

المواويل من الفلكلور الشعبي

وفي الجزء الثاني من الحفل قدمت الفرقة مجموعة من المواويل من الفلكلور الشعبي في أداء فردي، واختتمت الفعاليات بفقرة عزف على الآلات الشعبية منها: المزمار والطبلة والأرغول، وسط تفاعل كبير من جمهور السويس.

أقيم الحفل بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة.

وأعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برنامجًا مكثفًا للاحتفال بعيد الأضحى بالقاهرة والمحافظات، تقدم خلاله 4 أفلام جديدة بسينما الشعب في 18 محافظة، بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة، بالإضافة إلى فعاليات تتنوع بين الحفلات الفنية المجانية ومنها الدراما الاستعراضية الغنائية "نوستالجيا الثمانينيات والتسعينيات" المقرر عرضها مساء غد الخميس بقصر ثقافة القناطر، بعد الحفل الثالث اليوم بالسامر.

عروض وحفلات الفنون الشعبية والموسيقى العربية

كما تقام عروض وحفلات الفنون الشعبية والموسيقى العربية بجميع المحافظات، بالإضافة إلى العروض المسرحية المجانية للأطفال والكبار، والأمسيات الشعرية واللقاءات التثقيفية، والورش الفنية والمسابقات المقدمة للأطفال طوال أيام العيد.

