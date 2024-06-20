نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم..أحمد سعد يحيي حفله الغنائي بالبحرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب أحمد سعد لإحياء حفل غنائي اليوم بمدينة البحريين على هامش احتفالات موسم عيد الأضحى المبارك، ومن المقرر أن يقدم خلاله باقة من ألمع أغانيه القديمة والحديثة.



أحمد سعد يثير الجدل عبر السوشيال ميديا



وأثار أحمد سعد جدلًا واسعًا عبر السوشيال ميديا، عندما نشر فيديو له أثناء الاستحمام وهو يغني أغنيته مبروك يا ابن المحظوظة، التي قدمها في فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، الأمر الذي جعل الجمهور ينتقده بشكل كبير.

آخر أعمال أحمد سعد

وعن آخر الأعمال الغنائية التي قام بتقديمها الفنان أحمد سعد هى أغنية بعنوان "بعتذر لك" والذي طرحها عبر حسابه الرسمي على موقع يوتيوب منذ أربعة أشهر، وقد بلغت عدد مشاهداتها إلى أكثر من 2 مليون مشاهدة وهى من كلمات الشاعر الغنائي محمد شافعي، وألحان إسلام رفعت، والتوزيع الموسيقى لـ يحيى مهدى.



كلمات أغنية بعتذر لك لـ أحمد سعد



بعتذرلك إني دايما كنت أقصر في الكلام

وإني بسرح لما أشوفك ف أبتسملك والسلام

وإني جاهل في المعامله والمجامله والإهتمام

وإني عاجز إني أفسر صوت مشاعري وإني خام

وإن قلبي بيبكي جدا لو يحسك هاتسيبيه

وإن حضني ساعات ماكنش يسمح إنك تبقي فيه

وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط

وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط

وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير

وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير

وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط

وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط

وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير

وإني سبتك مره تبكي وإنتي مش قد العياط

وإني مره نسيت أشاركك في الزعل والإنبساط

وإني كل وعودي دابت وإن شعرة حزني شابت

وإني عندي جرح ثابت وإن أنا مليان خدوش

وإن خوفي ده إبتلائي وإني بأذيكي بحيائي

وإن حبي وإشتياقي الكلام مبيوصفوش

وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط

وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط

وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير

وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير

وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط

وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط

وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير

وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير