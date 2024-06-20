"مملكة السحر والأسرار" كامل العدد بقاعة "صلاح جاهين" بمسرح البالون 

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل عرض العرائس الماريونيت "مملكة السحر والأسرار" حفلاته تحت رئاسة الفنان أحمد الشافعى رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بقاعة "صلاح جاهين" بمسرح البالون، حيث قدم حفلاتان يوميًا كامل العدد.

أحداث عرض" مملكة السحر والاسرار"



تدور أحداث "مملكة السحر والأسرار" مغامرة فى منطقة الأهرام وأبو الهول أثناء قيام رحلة مدرسية لمعرفة أعظم كنوز الدنيا والحضارة المصرية القديمة.

صناع عرض" مملكة السحر والاسرار "

أداء صوتي حسب الظهور: الفنانون "هبه محمد، نورهان هاني إبراهيم، عبد الرحمن طارق، دعاء محمد، حسن الشريف، ايهاب علوان، هاني ابراهيم، يحيى نديم، وفاء السيد، باسم نور، عماد عبد العظيم، المحركون حسب الظهور: الفنانون عماد عبدالعظيم، ياسر جمعه، هبه محمد، دعاء محمد، إيهاب علوان، خالد عبد الحافظ، أحمد صالح، أحمد حسن،نور الشرقاوي، باسم نور، محمد نوفل، محمد جاد، هشام إبراهيم، فني إكسسوار عرائس: موسى سعد، أحمد حمدي.

العرض من تأليف: عبد المنعم محمد، أشعار: محمد زناتي، ديكور: د. محمد سعد، عرائس: د. أمير عبد المسيح، موسيقى وألحان: يحيى نديم، توزيع موسيقي: أحمد ريكاردو، إضاءة: أبو بكر الشريف، مادة فيلمية: ضياء داوود، تنفيذ ديكور: أبو العلا صابر، مساعدي الإخراج: دعاء محمد، هبة محمد، مخرج منفذ: ياسر جمعة، رؤية إخراجية: عماد عبدالعظيم.

