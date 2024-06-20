نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عزيز مرقة يحيي حفل غنائي بتركيا..تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب عزيز مرقة لإحياء حفل غنائي ضخم بتركيا لأول مرة، وأعلن عن ذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ترويج عزيز مرقة للحفل

ونشر عزيز بوستر الحفل من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام معلقًا:"27/7 راح أشوفكم لأول مرة بتركيا في أورا أرينا مع نوير خرمان ومروان بابلو، كتير كتير متحمس، لينك التذاكر في البايو".



آخر أعمال عزيز مرقة

يذكر أن آخر أعمال عزيز مرقة هى أغنية "يازمان" تجمع لأول مرة زاب ثروت وعزيز مرقة، حيث تلاقت أفكارهما سويا، بتوجيه رسالة خاصة من خلال أغنية تحكى معاناة دولة فلسطين المحتلة منذ القدم، من الاحتلال الغاشم والأساليب الخارجة، التي يستخدمها تجاه الفلسطينيين، فعبر زاب عن تجسيد الواقع المرير الذى يعيشه سكان قطاع غزة، وعبر عزيز عن الأساليب الخارجة التى يمارسها الكيان الصهيوني ضد حقوق الإنسان.

ودارت فكرة التصوير من خلال ظهور الثلاثى زاب ثروت وعزيز مرقة وماهر الملاخ فى مؤتمر صحفى يناقشون القضية الفلسطينية فى محاولة بائسة لوجود حل لهذه القضية، والتى يحلم بها الكثير بأن تصبح حرة في يومًا ما.

تقول كلمات "يازمان":



وين رايح فينا يا زمن

والله احتار شو يكتب عنك هالقلم

يا زمان يا زمان يا زمان

يا زمان يا زمان يا زمان

كل ما يكبر فينا هالأمل

دمعة حسرة بتمحى كل الانكتب

يا زمان يا زمان يا زمان

يا زمان يا زمان يا زمان

بعلمك لعبة بايدك هالبشر

ارمى النرد وين مودى هالقدر

يا زمان يا زمان يا زمان

يا زمان يا زمان يا زمان

‎يا زمان تخلى ام تدفن عيالها تضم

‎اللي باقي من جسدهم تصرخ ليه الظلم

‎و الصرخة تلتقى بألف دهشة فى كل ركن

‎يختمها صوت دمار وانفجار عالكل يعم

‎و عم ماسك ايد ولاد اخوه بيطمنهم

‎و دم أخوه على القميص

(حبيبى يا خوي )

‎يشهد يقول أخوى عريس

(فى الجنة يابا)

‎و أرواح من كتر ما شافت ارواح زيها بتموت

‎فقدوا الأمل نسيوا الحديث

‎و مين مقاطع ومين قاطع على الأخبار

‎ وستى عايزة تخبز بس فين تلاقى النار

‎ النار بتيجى بس من صاروخ فى بيت منهار

‎من كتر ما قاد حرايق ليل هناك صبح نهار

‎أنهار بلون غروب الشمس

‎و غلابة شروقهم كل يوم أسوأ أكيد من الأمس

‎و ناس تموت من الجوع وناس تاكل لكن جعانة

‎صوت الغنا مسموع أعلى من صوت الإستغاثة

‎اسمر جدع غريب عننا سمع ندانا

‎رفع قضية فى محكمة قضاها ناس جبانة

‎مجلس أمان يقولك لأ وألف لأ كمان

‎راجل بيتهته فى الكلام بيعلن العدوان

‎زمن عجيب عجايب والكل راضى وراكب

‎و الموجة لما تعلى كلنا عايزين نحارب

‎و لما تهدا تقوم وتنده تلاقى كله غايب

‎واقع غريب ودنيا أغرب بألف وش

‎بيسبحوا مش بسم الله ده بسم فين القرش

‎بيتاجروا بينا وبالفتن وبالنفاق والغش

‎هقولك ايه سامحنى يابا بايدى ايه معلش