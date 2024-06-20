نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبير صبري تنضم لقائمة أبطال فيلم "اتنين × واحد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك النجمة عبير صبري، حاليًا في فيلم جديد بعنوان “اتنين × واحد”، وتقدم خلال أحداثه دورًا يغلب عليه الطابع الكوميدي، ومن المقرر أن تبدأ في تصوير مشاهدها بالعمل خلال الأيام المقبلة.

أبطال فيلم اثنين × واحد



فيلم اتنين × واحد بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، محمد ثروت، محمد جمعة، علاء مرسي، محمود حافظ، محمد رضوان، سما إبراهيم، شاهيستا سعد، يوسف عامر، مايا فارس، إشراف على الكتابة أمين جمال تأليف محمد فتحي عبد المقصود ومحمد أبو السعود وإخراج أحمد عبد العال، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.



آخر أعمال عبير صبري السينمائية

يذكر أن آخر أعمال عبير صبري السينمائية فيلم ليلة العيد بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالخ، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.



آخر أعمال عبير صبري الدرامية

والجدير بالذكر أن آخر أعمال عبير صبري الدرامية مسلسل حدوتة منسية، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور.



وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم سوسن بدر، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محى الدين.