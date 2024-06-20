نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سينما الشعب" تشهد إقبالًا كثيفًا بالمحافظات خلال أيام عيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت سينما الشعب بالقاهرة والمحافظات إقبالًا كثيفًا في خلال أيام عيد الأضحى المبارك؛ حيث تعرض 4 أفلام جديدة من أفلام موسم العيد بأسعار مخفضة في 18 محافظة، ضمن برنامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة.

وقدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، الأفلام في 20 موقعًا ثقافيًا تابعًا لها بسعر موحد ومخفض 40 جنيهًا للتذكرة، وشهدت أيام العيد تزاحمًا وإقبالا من الجمهور في العديد من المواقع وتجاوزت إيراداتها مليون ونصف المليون جنيه، ومنها الزقازيق ودمنهور والأنفوشي والسادات والقناطر وديرب نجم وقنا وأبو المطامير والمحلة وروض الفرج وقصر السينما، وتنطلق الحفلات من العاشرة صباحا وتستمر على مدار اليوم حتى الثانية صباح اليوم التالي.

أبرز افلام موسم عيد الأضحى

وتعرض سينما الشعب فيلم "ولاد رزق 3" في كل من قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة روض الفرج، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة القناطر بالقليوبية، قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة، وللمرة الأولى قصر ثقافة ديرب نجم بالشرقية.

ويعرض فيلم "أهل الكهف" بمسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة أسيوط، المركز الثقافي بطنطا. وفيلم "عصابة الماكس" بقصر ثقافة شرم الشيخ، وقصر ثقافة ببا ببني سويف.

وفيلم "اللعب مع العيال" بالمركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة الإسماعيلية، وقصر ثقافة العريش.

مشروع سينما الشعب

مشروع "سينما الشعب" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، ويهدف إلى تقديم أحدث الأعمال السينمائية للجمهور بأسعار مخفضة بمواقع قصور الثقافة المنتشرة بالمحافظات وخاصة التي تفتقر لوجود دور عرض سينمائي، ضمن برامج العدالة الثقافية للوزارة، وينفذ بإشراف الفنان تامر عبد المنعم المدير التنفيذي للمشروع.