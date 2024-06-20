نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. وائل كفوري يستعد لطرح أغنية "حلو الحب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم اللبناني وائل كفوري لطرح أحدث أعماله الغنائية الجديدة،والتي تحمل اسم "حلو الحب"، حيث شارك جمهوره صورة البرومو الدعائي للأغنية من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأرفق بالبرومو تعليقًا قال فيه:“حلو الحب الخميس المقبل الساعة 4 بتوقيت بيروت”.

آخر أعمال وائل كفوري



وطرح الفنان وائل كفوري، خلال الفترة الماضية أحدث كليباته الغنائية بعنوان “لآخر دقة” وهي من كلمات وألحان رامي شلهوب وميكس وماستر جمال ياسين، ومن إخراج عبد الله غانم، ومن إنتاج شركة And Beyond ومن توزيع شركة Digital Sound.

وتم تصوير الفيديو كليب في بيروت.

كلمات أغنية لاخر دقة



بنسى كل الأسامي

بنسى شوارع وقلوب

الا اسمك بقلبي بيضلو

جوا محفوظ ومكتوب

بنسى كل الأسامي

بنسى شوارع وقلوب

الا اسمك بقلبي بيضلو

جوا محفوظ

ومكتوب على كل دقة

من قلبي بحبك لآخر دقة

وبشوف جوا بعيونك

دنيي فيها ببقى

مكتوب على كل دقة

من قلبي بحبك لآخر دقة

وبشوف جوا بعيونك

دنيي فيها ببقى

بنسى كل الأسامي

بنسى شوارع وقلوب

الا اسمك بقلبي بيضل

جوا محفوظ ومكتوب

إلك بفَتِّح عينيي

وعلى صورة وجك بنام

كل لحظة عنا ذكرى لبكرا

انتِ وأنا والايام

إلك بفَتِّح عينيي

وعلى صورة وجك بنام

كل لحظة عنا ذكرى لبكرا

انتِ وانا

ومكتوب على كل دقة

من قلبي بحبك لآخر دقة

وبشوف جوا بعيونك

دنيي فيها ببقى