نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة نسرين طافش



وظهرت نسرين طافش، وهي ترتدي بيجامه تجمع بين اللون الأبيض والفوشيا مع تسريحة شعر ذيل الحصان، وحازت الصور على إعجاب العديد من قبل جمهورها.

فيلم " بنقدر ظروفك"

ومن ناحية أخرى، يعرض لنسرين طافش في دور العرض السينمائية فيلم " بنقدر ظروفك"، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا في منطقة شعبية، وتضم أكثر من قصة حب، تجمع إحداها بين النجم أحمد الفيشاوي والنجمة مي سليم، وإعجاب من طرف الفنان محمود حافظ بالفنانة نسرين طافش، بالإضافة إلى إعجاب متبادل بين الفنان محمد محمود والفنانة عارفة عبد الرسول.

فيلم " بنقدر ظروفك" بطولة حمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء الدين، ومن إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

آخر أعمال نسرين طافش



وكان آخر أعمال نسرين طافش هو مسلسل “جوقة عزيزة” من تأليف خلودون قتلان، وإخراج تامر إسحاق، ويتناول المسلسل قصة شعبية درامية مشوقة لا تخلو من المواقف الطريفة، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب نسرين طافش كل من سلوم حداد، أيمن رضا، هبة نور، وسام حنا، عدنان أبو الشامات، على كريم، غنوة محمود، سليم صبرى، إيمان عبد العزيز، نورا رحال وعدد آخر من الفنانين.