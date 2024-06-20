كريم عبد العزيز يغيب عن ماراثون رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان كريم عبد العزيز، في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الحشاشين"، الذي حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، وبالرغم من ذلك سيتغيب عن السباق الرمضاني المقبل.



إنتعاشة فنية قادمة لـ كريم عبد العزيز

ويواصل كريم عبد العزيز خلال هذه الفترة التحضيرات للجزء الثالث من الفيلم الأزرق، وبجانب ذلك يستعد لفيلم "لعب عيال " مع منى زكي وفيلم جديد مع أكرم حسني من إخراج بيتر ميمي.



تفاصيل ولاد رزق 3



وشارك كريم عبد العزيز كضيف شرف في فيلم ولاد رزق 3، والفيلم تدور أحداث الجزء الثالث منه بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.



آخر أعمال كريم عبد العزيز



يذكر أن آخر أعمال كريم عبد العزيز هو فيلم بيت الروبي الذي حقق به نجاح كبير،وتدور قصة فيلم في إطار كوميدي، حول تأثير السوشيال ميديا على حياة الكثيرين، حول زوجين هما إبراهيم الروبي «كريم عبدالعزيز» وإيمان الروبي «نور» ابنة عمه لديهما طفلان ولد وبنت، يعيشان بمنزل على أحد الشواطئ الساحلية، وتضطرهما الظروف للسفر إلى القاهرة لإنهاء بعض الأوراق ليواجهان ماضي أليم بسبب حادث تسببت فيه زوجته وقت عملها كطبيبة لأمراض النساء والتوليد.