اليوم.. إذاعة حفل عيد الأضحى لمروة ناجي على قناة الحياة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة مروة ناجي عن إذاعة حفلها الغنائي الأخير الذي أحيته في عيد الأضحى بالنادي الأهلي، حيث شاركت جمهورها بصورة من بوستر الحفل من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلقت عليه قائلة: "حفلة الفنانة مروة ناجي تذاع حصريًا اليوم الساعة العاشرة مساءً على قناة الحياة".



آخر أعمال مروة ناجي

يشار أن آخر أعمال مروة ناجي،أغنية معلش، والتي حازت على اعجاب الجمهور في الوطن العربي، وهي من كلمات محمد صالح لباد، ألحان زياد وائل، توزيع محمد مزيكا.

كلمات أغنية “معلش”

وجاءت كلمات أغنية "معلش" على النحو الآتي:

إحنا اتغيرنا بقينا بندوس على مشاعرنا

كان مين قدرنا لما لقونا مرة خسرنا

بنشيل في هموم بنبص لقينا فجأة كبرنا

يا خسارة عمرنا بيعدي

ولقينا زمنا مغفلنا

بنلف في ١٠٠ مليون دايرة

قاطعين الصوت

ومراكب واقفة ومش سايرة

وعمرنا بيفوت

ونشوف احاسيسنا بقت بايرة

بقى فيها جبروت

ليه كل ما نيجي يوم نفرح

يرعبنا الموت

أنا عمري سنين

مش فاكرة أنا منه غير كام يوم

مكتوب على وشي

المادة الخام أنا المظلوم كلمة معلش

بقت كبسولة قبل النوم

وبنام والحزن اخدته في حضني

ياريتني بقوم

مش عارفة ليه أنا بعافر

في زمن ليه مقلوب

وبصبر نفسي كتير وقليل

وبقول مكتوب

كان مين بيهمه فراقي بدور

مين كان باقي

والطيبة سببها غبائي

ياريتني منها بتوب

وبنام م الجرح بلاقي سكاكين بتقطعني

واشتكي للفرح يقول وأنا مالي وإيه يعنى