ألفت إمام تكشف أسباب غيابها عن الشاشة لمدة ست سنوات ببرنامج واحد من الناس.. الإثنين

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، الفنانة ألفت امام، في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء الإثنين المقبل من برنامج “واحد من الناس” على شاشة الحياة الفضائية.

تفاصيل حلقة ألفت إمام في برنامج واحد من الناس

وتكشف ألفت إمام خلال الحلقة عن أسباب غيابها عن الشاشة لمدة ست سنوات، كما تتحدث عن عودتها من خلال مسلسل " كامل العدد " وشخصية الجدة فاتن والتي قدمتها بشكل رائع.

مسيرة ألفت إمام الفنية

كما تتناول الحلقة الحديث عن مسيرتها الفنية وبدايتها حيث قدمت ما يقرب من 95 عمل ما بين السينما والتليفزيون والمسرح، مرورًا بعدد من المحطات الهامة في حياتها ومنها مسلسل رأفت الهجان، وايضًا مشاركتها مع النجم احمد زكي في فيلم هيستريا، وايضًا دورها بمسلسل ونيس

لماذا انسحبت ألفت إمام من مسلسل فالنتينو؟

كما تكشف الستار حول ما قيل عن أنها انسحبت من مسلسل "فالنتينو" مع النجم عادل إمام، والسر الذي جعلها بعيدة عن السوشيال ميديا.

أسرار في حياة ألفت إمام



كما تحدثت ألفت إمام عن السر في وحدتها وتعيش مع نفسها، وسر خلافها مع الفنانة نادية الجندي.

وعلى جانب آخر تتحدث عن حياتها الخاصة وأسرتها والصدمة التي اصابتها بوفاة والدتها ومدى تأثيرها عليها.

موعد برنامج واحد من الناس

يذاع “واحد من الناس” في العاشرة مساء الإثنين المقبل قناة الحياة.