تفاصيل حفل كارول سماحة في المغرب

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد النجمة كارول سماحة لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية الجديدة غدًا الجمعة ضمن فعاليات مهرجان موازين والذي من المقرر أن يشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث شاركت جمهورها بفيديو لها أثناء وصولها في المغرب خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور الفيديوهات الشهير “إنستجرام”، ومن المقرر أن تقدم خلاله مجموعة من أبرز أغانيها القديمة والحديثة.

آخر أعمال كارول سماحة

يشارك أن آخر أعمال كارول سماحة أغنية بوسة، والتي حازت على إعجاب الجمهور.

كلمات أغنية “بوسة”

وتقول كلمات أغنية “بوسة”

على طريقتى حبيبى بَحبك

واللى يحِبك أحِبهُ كمان

على طريقتى ب أقول وب أدلع

واللى يِدلع مُش خسران

أنا بحبك وب أنانية

أيوة ده عشق واصل ل جنون

يعنى إستحمل غيرتي شوية

مانت عيونك أحلى عيون

ليا طريقتي بقى

طب بوسة بوسة بوسة بوسة مِن هِنا

بوسة بوسة بوسة ياللا خُدها ب الهنا

حالًا غمض عينيك

لسه فى مُفاجأه ليك

دى كمان دى كمان

دى عشان خاطرى انا

حبيبى مِن غير أى مُناسبة

إنت أعز وأغلى حَبيب

فى ناس ياما بِتحب ب نِسبة

وأعمل ايه ف قلبى ال حّبيب

ليا طريقتي بقى

أنا بحبك وإنت عارفنى

لو توحشني أنا بعمِل ايه

مش مُمكن حاجه توقفنى

الشوق ده أنا مقدرش عليه

ليا طريقتي بقى