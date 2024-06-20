تامر حسني يرفع شعار كامل العدد بحفله الأخير بكفر الشيخ

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا الفنان تامر حسني، حفلًا غنائيًا كبيرًا في كفر الشيخ، أمس الأربعاء ضمن موسم حفلات عيد الأضحى لعام 2024، وكان الحفل كامل العدد.



حفل تامر حسني في كفر الشيخ

وقدم تامر حسني خلال حفل كفر الشيخ، عددًا كبيرًا من أغانيه الشهيرة الحديثة والقديمة التي تفاعل معها الجمهور، منها:" قدها، حلو المكان، هرمون السعادة" وغيرهم من الأغاني الأخرى.



تامر حسني يوجه كلمة شكر للجمهور

وحرص الفنان تامر حسني على توجيه شكر للقائم على تنظيم حفل كفر الشيخ، وكتب عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة صور من الحفل، وعلق: "كل الفخر وأنا بغني قصاد الجمهور العظيم ده، جمهور الدلتا كله اللي كان واحشني من زمان، كل الشكر لـ Delta Capital الجمهور من حيث العدد فاق توقعاتي أنا شخصيًا وتوقعات جميع الجهات الأمنية شكرًا أستاذ إسلام لطفي".

حفل تامر حسني في التجمع الخامس



كما أحيا الفنان تامر حسني حفلًا غنائيا ضخمًا بالتجمع الخامس ضمن حفلات موسم عيد الأضحى، وكان الحضور جماهيري كبير ورفع الحفل شعار كامل العدد.

قدم تامر حسني باقة متنوعة من أغنياته القديمة والحديثة، التي يتفاعل معها الجمهور، منها: "حلو المكان، قدها، هرمون السعادة"، وعدد من الأغنيات الرومانسية.

حفل تامر حسني في أغسطس المقبل

ومن ناحية أخرى، يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي جديد في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 3 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلات الصيف.

تامر حسني يستأنف تصوير فيلم ري ستات

يستأنف الفنان تامر حسني تصوير أحدث أعماله السينمائية بعنوان " ري ستارت"، وهو التعاون الثاني بين الثنائي تامر حسني وهنا الزاهد، بعد نجاح فيلم "بحبك" الذي تم عرضه ضمن موسم أفلام صيف 2022.



كما يتعاون تامر حسني مع المخرجة سارة وفيق للمرة الثالثة، بعد نجاح خلال فيلمي "مش أنا " الذي عرض في السينمات عام 2021، وفيلم "تاج " عام 2023.

فيلم ري ستارت ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية، ويشارك في فيلم " رى ستات " باسم سمرة ومحمد ثروت وهنا الزاهد، ومن إخراج سارة وفيق

