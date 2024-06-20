نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. لطيفة تروج لألبومها الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة لطيفة لطرح ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان مفيش ممنوع، خلال الفترة المقبلة عبر قناتها الرسمية على موقع موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

منشور لطيفة

وروجت لطيفة لألبومها الجديد، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشرت مقطع فيديو لها، وعلقت عليه قائلة:"كل ألبوم قدمته في حياتي من أول يوم ابتديت أغني فيه كان له خصوصية وظروف وأحاسيس خاصه به لكن هذا الألبوم كل غنوة فيه، كل كلمة وكل حرف غنيته فرحت وبكيت فيه".



وتابعت:"حاولت إنه يكون متنوع بقدر الإمكان، اشكال مختلفة أنا حبيتها جدًا وأتمنى انكوا تحبوها زي ما أنا حبيتها، انتظروا ألبومي الجديد ‫مفيش ممنوع‬ قريبًا على قناتي الرسمية على اليوتيوب وكل المنصات الموسيقية".



آخر أعمال لطيفة



ويذكر ان آخر أعمال لطيفة، أغنية تحمل اسم "سحابة صيف"، وتعاونت في الأغنية مع الشاعر محمود ليمان والملحن عزيز الشافعي والموزع أحمد عادل.



كلمات أغنية سحابة صيف

سحابة صيف وھتعدي وھتعدي

ونرجع تاني من تاني

ولا تستغنى يوم عني وھنعدي

ولا أنساك وتنساني

سحابة صيف وھتعدي وھتعدي

ونرجع تاني من تاني

ولا تستغنى يوم عني وھنعدي

ولا أنساك وتنساني

ده اللي عندك ھو عندي

اللي عندك ھو عندي

وانت أصلًا مخلوق عشاني

اللي عندك ھو عندي

اللي عندك ھو عندي

وانت أصلًا مخلوق عشاني

حبيبي حبيب عمري

أنا قدرك وفيك قدري

حبيبي حبيب عمري

أنا قدرك وفيك قدري

ومھما جرى ما بينا وكان

احنا أقوى من الزمان

احنا أقوى من الزمان

واللي عندك ھو عندي

اللي عندك ھو عندي

وانتَ أصلًا مخلوق عشاني.