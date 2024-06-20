نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد موجة من الانتقادات.. أحمد سعد يتوجه بطائرته الخاصة للبحرين (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان أحمد سعد، لإحياء حفل غنائي جديد في دولى البحرين، المقرر إقامته اليوم الخميس ضمن موسم عيد الأضحى.

أحمد سعد يتوجه إلى البحرين

ونشر أحمد سعد، مقطع فيديو له وهو على متن طائرته الخاصة متوجهًا إلى البحرين، وعلق عليه الجمهور بسخرية ومن أبرز التعليقات:"مسافر على نظافة يا فنان"، وقال آخر:"ابقى اتصور في حمام الطيارة الخاصة".

وكان الفنان أحمد سعد، قد آثار الجدل حوله بعد نشره مقطع فيديو من داخل حمام منزله وهو يغني ويقول لجمهوره " حماية العيد ".

انتقادات لاذعة حول أحمد سعد

وانتقد الجمهور، أحمد سعد بعد نشره مقطع الفيديو عبر حسابه بموقع " انستجرام " ، ومن أبرز التعليقات عليه: "شكلنا فتحنا عليك الإنستجرام في وقت غلط يا فنان"، و"هو ده عادي بالله عليك؟"، و"ليه نشوف واحد عريان وبيستحمى.. إيه الفكرة"، و"تقريبا أنا جيت في وقت غير مناسب"، وآخرين:" إيه الهدف إنك تصور نفسك وإنت بتستحمى"، و"أنا كمتابع استفدت إيه"، و"شكلنا دخلنا في وقت غلط".

وعلق آخر: "لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يهديك"، وكتبت أخرى: "تقريبًا أنا جيت ف وقت غير مناسب"، وقالت غيرها: "مش خايف تتلبس".



آخر أعمال أحمد سعد

شارك الفنان أحمد سعد في غناء الأغنية الدعائية لفيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة "، والأغنية بعنوان " يا ابن المحظوظة" التي حققت نجاح كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيلم " فاصل من اللحظات اللذيذة " من بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، إلى جانب كلا من النجوم محمد ثروت، بيومى فؤاد، والطفل جان رامز وآخرين، والعمل من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندى وإنتاج أحمد السبكي.

