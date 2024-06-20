نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشطة فنية وأدبية متنوعة بثقافة القاهرة احتفالًا بعيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارًا لاحتفالات عيد الأضحى المبارك المقدمة برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، نظم فرع ثقافة القاهرة مجموعة من الأنشطة الأدبية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

احتفالات ثقافة روض الفرج

وأقام قصر ثقافة روض الفرج احتفالية تضمنت فقرة رسم على الوجه، ورشة لتعليم أساسيات الرسم والتلوين، بالإضافة إلى العروض الفنية المتنوعة، ورقصة تنورة تفاعل معها الحضور.

ورشة حكي

وأعد بيت ثقافة نادي مدينة نصر ورشة حكي تضمنت مناقشة قصص عن مظاهر الاحتفال بالعيد، بجانب ورشة تصميم لوحات معبرة، وأشكال متنوعة بخامات معاد تدويرها، وأخرى لتعليم التلوين على الجبس.

وضمن الأنشطة التي يقدمها الفرع برئاسة د. ابتهال العسلي، وبإشراف إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي، شهدت حديقة السادات فقرات ترفيهية متنوعة للأطفال، فيما عقد نادي الأدب ببيت ثقافة المرج أمسية شعرية أونلاين، أدارها الشاعر خالد محمد رئيس نادي الأدب، وتضمنت إلقاء مجموعة متنوعة من القصائد الشعرية بالفصحى والعامية بمشاركة شعراء من محافظات "الدقهلية، القاهرة والجيزة" من أبرزهم أحمد السرساوي، فاطمة عبد الكريم، محمد البحيري، رضا المناوي، محمد البدري، ومحمد الشحات.

برنامج فني حافل بالقاهرة

ويشار أن الهيئة العامة لقصور الثقافة أعدت برنامجا فنيا حافلا ومتنوعا بالقاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الأضحى، يشمل 4 أفلام جديدة بسينما الشعب في 18 محافظة، بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة، بالإضافة إلى فعاليات تتنوع بين الحفلات الفنية الكبرى ومنها الدراما الاستعراضية الغنائية نوستالجيا الثمانينيات والتسعينيات المقرر عرضها اليوم الخميس على مسرح قصر ثقافة القناطر، بعد ختامها ليلة أمس بالسامر.

عروض وحفلات الفنون الشعبية

كما تقام عروض وحفلات الفنون الشعبية والموسيقى العربية بجميع المحافظات، بالإضافة إلى العروض المسرحية المجانية ببورسعيد والأقصر، والأمسيات الشعرية واللقاءات التثقيفية، والورش الفنية والمسابقات المقدمة للأطفال طوال عطلة العيد.

