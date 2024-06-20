أعلى إيراد في تاريخ السينما، ولاد رزق 3 يقترب من كسر رقم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 يونيو 2024 04:32 مساءً - اقترب فيلم ولاد رزق 3 بطولة النجم أحمد عز والفنان عمرو يوسف، من كسر الرقم القياسي لفيلم بيت الروبي بطولة النجم كريم عبد العزيز، كأعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية.

فيلم بيت الروبي الأعلى إيرادات في تاريخ السينما

ويحتفظ فيلم بيت الروبي الذي تم طرحه في موسم عيد الأضحى العام الماضي 2023 حتى الآن بصدارة إيرادات السينما المصرية عبر تاريخها، بمبلغ تخطى الـ 130 مليون جنيه بقليل.

فيلم ولاد رزق 3

فيما وصلت إيرادات فيلم ولاد رزق 3 حتى الآن 114 مليون جنيه في 8 أيام فقط منذ طرحه تزامنا مع موسم عيد الأضحى الجاري، ليصبح بذلك قريب من كسر رقم فيلم بيت الروبي، ومن المتوقع أن يتخطاه خلال اليومين المقبلين.