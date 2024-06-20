في عيد ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة أحمد بدير

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان أحمد بدير محرك البحث جوجل، نظرا لإنتشار أنباء حول عيد ميلاده، وتساؤل الجمهور حول حقيقة هذا الأمر، ليخرج الفنان القدير أحمد بدير عن صمته، ويوضح عيد ميلاده الحقيقي الموافق 1 مايو.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ أحمد بدير



نشأة أحمد بدير

ولد الفنان أحمد بدير في ١ مايو محافظة قنا، ثم حصل على ليسانس آداب ولكنه اتجه للفن وبدأ كمؤلف ثم عمل مخرجًا.



تمكن الفنان أحمد بدير، في تكوين ثروة فنية مليئة بالأعمال القيمة سواء كانت دراما أو مسرح أو سينما والتى تزيد في مجملها عن 220 عمل، منهم 130فيلمآ، 17مسرحية، 70مسلسل تليفزيونى.

بدايته السينمائية

انطلقت شرارة نجوميته الأولى من خلال فيلم "العصفور" ليوسف شاهين ثم انهالت العروض الفنية عليه أبرزها الكرنك، إسكندرية ليه، بطل من ورق، سعد اليتيم، كباريه وعمارة يعقوبيان

شغل منصب وكيل نقابة المهن التمثيلية لمدة تقترب من 12 عامًا، وكان أيضا رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان الضحك عام 2010.

زيجات أحمد بدير

تزوج الفنان أحمد بدير من الفنانة عايدة وأنجب منها بنتين، وقدم مع زوجته بعض الأعمال الفنية.

تكريمات أحمد بدير



وشارك في ثلاث مهرجانات دولية، وحاز من خلالهم علي جائزة أفضل فيلم قصير بالهند وعلي جائزة تنويه مشرف من لجنة التحكيم بفرنسا وحاز أحمد بدير علي جائزة أفضل ممثل nominee في إنجلترا كما شارك أيضا بمهرجان لندن السينمائي الدولي.



آخر أعمال أحمد بدير

والجدير بالذكر آخر أعمال أحمد بدير مسلسل المعلم،والذي عرض خلال السباق الرمضاني 2024، وحاز العمل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

