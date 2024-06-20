تامر حسني يوجه رسالة شكر لجمهور الدلتا

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق النجم تامر حسني نجاحًا ساحقًا في حفله الأخير في الدلتا، رافعًا شعار “كامل العدد” مؤكدًا أن الحفل فاق توقعاته بالإضافة لعدد الجمهور الضخم، وعبر عن سعادته الكبرى بنجاح هذا الحفل.

كما وجه تامر حسني الشكر لكافة جهات التنظيم والمسئولين عن خروج الحفل بهذا الشكل الراقي، ونشر مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق قائلًا: “كل الفخر وأنا بغني قصاد الجمهور العظيم ده، جمهور الدلتا كله اللي كان واحشني من زمان، كل الشكر لـ Delta Capital، الجمهور من حيث العدد فاق توقعاتي أنا شخصيًا، وتوقعات جميع الجهات الأمنية شكرًا أستاذ إسلام لطفي”.

حفلات تامر حسني القادمة

ومن ناحية أخرى، يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي جديد في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 3 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلات الصيف.

تامر حسني يستأنف تصوير فيلم ري ستات

يستأنف الفنان تامر حسني تصوير أحدث أعماله السينمائية بعنوان " ري ستارت"، وهو التعاون الثاني بين الثنائي تامر حسني وهنا الزاهد، بعد نجاح فيلم "بحبك" الذي تم عرضه ضمن موسم أفلام صيف 2022.

فيلم ري ستارت ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية، ويشارك في فيلم " رى ستات " باسم سمرة ومحمد ثروت وهنا الزاهد، ومن إخراج سارة وفيق.